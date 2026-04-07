ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಾಲುಮರಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ಮರಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಹಲವು ಮರಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಾಲುಮರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಂದು ಸಾಲುಮರಗಳಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ದಾರಿಹೋಕರ ನೆತ್ತಿ ಸುಡದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ದಗೆಗೆ ಬಳಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತಿವೆ, ಬಸ್, ಆಟೊಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಮಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡ�iಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಾಲುಮರಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹನನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ ಖಂಡನೀಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಸಂತೋಷ್.</p>.<p>ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆ, ಗಸಗಸೆ ಗಿಡ, ಕಾಡು ಬಾದಾಮಿ, ಬಸವನಪಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೂ ಬಿಡುವ ಮರಗಳಿದ್ದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹನನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಿಕರು.</p>.<p>ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯಾರ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮರದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಜೆಸಿಬಿ ಬದಲಾಗಿ ಗುದ್ದಲಿ, ಪಿಕಾಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಎರಡು ಅಡಿ ಜಾಗಬಿಟ್ಟು ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಗುತ್ತದೆ, ಮರಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಲುಮರದ ವೆಂಕಟೇಶ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>