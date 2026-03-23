ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಬಂಜಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳ ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಕನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬಂಜಾರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಬಂಜಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಡಾ.ಮೋತಿಲಾಲ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಜಿ.ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಜಾಗೇರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ಷೆ ಡಾ.ಮಹದೇವಿ ಬಾಯಿ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ , ಉದ್ಭವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು.</p>.<p>ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಅವರ ತತ್ವಾಮೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು. ಮೈಸೂರು ಟೆರಿಷನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮೋಹನ್ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕಪುರದ ಡಾ. ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಜ್ಜನ ಪಾಳ್ಯದ ಯೋಗೇಶ್ ನಾಯಕ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾಂತರಾಜ್, ಮೂಡಳ್ಳಿಯ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬಳಗದ ಮೇಗ್ಯ ನಾಯಕ್, ಕ ಪಿ.ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮುಖಂಡ ಬಾಲಾಜಿ ನಾಯಕ್, ಸೀಕ್ವಾಡಿ ಗೋರ್ ಸಂಚಾಲಕ ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು,</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-37-1298095274</p>