‘ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಜವರೇಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಮಹಾ ಪುರುಷರ ಜಯಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಜವರೇಗೌಡ 'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದೇಶಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಬಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮನುಷ್ಯ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲೌಖಿಕ ಸುಖವನ್ನು ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಎನ್. ಋಗ್ವೇದಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿ ದೈವಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಮೊದಲಿಗರು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಮೇಲು, ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ತೊರೆದು ವಿವೇಕವಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಋಗ್ವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಜಿ.ಎಂ.ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕಂಠರಾಜೇ ಅರಸ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಜು, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಚಾ.ರಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ, ಮಮತಾ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಗಾಯತ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಾಂತಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>