‘ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಚಿಂತನೆ ಮಾದರಿ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಹಿರಿಯ ಯತಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಪಡಗೂರು ಮಠದ ಶಿವಲಿಂಗೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 119ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ನಡೆ,ನುಡಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದವು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು ನೂರಾರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯ ದಾಸೋಹ ಹಂಚಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚಿಂತನೆ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇವಲ ದಾಸೋಹ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೂರು ಮಠಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಮಠಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವರ್ಧನೆಯಾದರೆ ಸಮಾಜ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ಅಗರ ನಾಗರಾಜು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೊಂಗರಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜು, ಸುಂದರಪ್ಪ, ಲಿಂಗರಾಜು, ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶ್, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ನವಾಡಿ, ನಂದೀಶ್, ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸುಂದರಮ್ಮ, ರತ್ನಮ್ಮ, ಬಸವರಾಜು, ಎಂ.ರಶ್ಮಿ, ನಿತ್ಯಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>