ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಶ್ರೀ ಶತಮಾನದ ದಾರ್ಶನಿಕ, ಸಂತ

ಪ್ರಜವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: 'ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಯತಿಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶತಮಾನದ ಯುಗಪುರುಷ ಹಾಗೂ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಂತ' ಎಂದು ಚಾಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ನಗರದ ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಕ್ಷರ, ಅನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ 'ಅಭಿನವ ಬಸವಣ್ಣ' ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಗ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾದರಿ. ಶ್ರೀಗಳ ತತ್ವದ, ಸರಳವಾದ ಜೀವನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ನಾಡಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಪಸರಿಸಿದರು ಎಂದರು.

ಸಾನ್ನಿದ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮೂಡಗೂರಿನ ಉದ್ದಾನಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಕಾಯಕಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದರು ಎಂದರು.

ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೋಟೇಶ್, ಎಂ.ಸುಂದರ್, ಕೊಡಿಮೋಳೆ ರಾಜಶೇಖರ್, ಎನ್ರಿಚ್ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐಟಿಐ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮಿ, ಗೌರಮ್ಮ, ಅರ್ಕಪ್ಪ, ಜ್ಯೋತಿ ಪಟೇಲ್, ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ ನಾಗರಾಜು, ಬಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಪರಮೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಜಯಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿ, ಗಂಗಾಧರ್, ಮಾದಲವಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ, ಶಿವಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ, ಯೋಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಉಡಿಗಾಲ ಶಶಿಧರ್, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ,ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕೆಂಪಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮೇಶ್, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿನ್ನಮಣಿ, ರತ್ನಮ್ಮ, ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260417-37-2046752507