ಸ್ಕಂಧಗಿರಿ ಕಂದೇಗಾಲ ಪಾರ್ವತಾಂಬಾ ದೇಗುಲ: ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಮೇ1ರಂದು

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ಕಂಧಗಿರಿ ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಾಂಬಾ ಸಮೇತ ಸೋಮೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಮೇ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 29 ರಿಂದ ಮೇ 4ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

29 ರಂದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪಂಚಗವ್ಯ ಶುದ್ದಿ, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ಮಹಾಪೂಜೆ, 30 ರಂದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ವೃಷಭ ಯಾಗ, ದೇವತಾ ಆಹ್ವಾನ, ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೇ 1 ರಂದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಶಿವಯಾಗ, ರಥಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ರಥ ವಾಸ್ತು ಬಲಿ, ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಂಟಪೋತ್ಸವ ಯಾತ್ರಾಥಾನೋತ್ಸವ,ರಥಾರೋಹಣ ಹಂಸವಾಹನ, ನಟೇಶೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. 2ರಂದು ಶಿವಯಾಗ, ಬಲಿಪ್ರಧಾನೋತ್ಸವ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ ಪ್ರಣಯ ಕಲಹ ಸಂಧಾನ, 3ರಂದು ಶಿವಯಾಗ, ಚೂರ್ಣಬಲಿ, ಅವಭೃತ, ಉದ್ವಾಸನೆ, ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಚಂಡೇಶ್ವಾರನುಗ್ರಹ. 4ರಂದು ಶಿವಯಾಗ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪಂಚಕಲಶ , ಕೈಲಾಸ ವಾಹನೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260425-37-1409106592