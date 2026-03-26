‘ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಸತಾನತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಎನ್.ಋಗ್ವೇದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಋಗ್ವೇದಿ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಅಭಿಯಾನಂ ಕರ್ನಾಟಕ, ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಜೈಹಿಂದ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಋಗ್ವೇದಿ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ 76ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ, ಪರಂಪರೆ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಗೌರವ ಇದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆಯತ್ತ ಸಾಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಠವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಶೃಂಗೇರಿ ಪರಂಪರೆ ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, 36 ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು,ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆಗೆ ಭಕ್ತರು ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 1,200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೈಹಿಂದ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕುಸುಮಾ ಋಗ್ವೇದಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ನಾಗಸುಂದರ್, ಮಾಲಾ, ಪವಿತ್ರಾ, ಶ್ರಾವ್ಯಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>