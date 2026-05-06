ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವು: ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಗದೇವರ ಮೂರ್ತಿ, ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ ಹಾಗೂ ₹ 70,000 ನಗದು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಏಕಲವ್ಯ ನಗರದ ಅರ್ಜುನ, ಎಂ.ಎನ್.ಚೇತನ್, ಗೋವಿಂದ, ಪಾಂಡವಪುರದ ಎಲ್ಲೆಕರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಪರೇಮಶ್ ಕೆ, ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹಾಸನ ನಗರದ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ಕಳವು, ಯಳಂದೂರು ಠಾಣೆಯ ಅಗರ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ, ಕುದೇರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂತೂರಿನ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಎರಡು ಬೈಕ್, 85 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ, ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿಗಳು, ಉಂಗುರ, ₹ 2.04 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಯಳಂದೂರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಿ.ಕೆ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಐ ತಖಿವುಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಕ್ರು ನಾಯ್ಕ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳಾದ ಬಿಳಿಗೌಡ,, ಶಿವಕುಮಾರ್,, ಎಂ.ಎಚ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಸಿಡಿಆರ್ ವಿಭಾಗದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಂಕರರಾಜು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>