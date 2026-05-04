ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ ಸೇವೆ ಸಂಪನ್ನ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗಧಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆದವು.

ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಳದ ಒಳಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಡಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆಗಮಿಕರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಯ ಬಹುಪರಾಕ್ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.

ಉತ್ಸವಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಗಮಿಕ ರವಿಕುಮಾರ್.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ