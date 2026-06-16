ಟೊಮೆಟೊ, ಬೀನ್ಸ್, ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮಳೆಯೇ ಕಾರಣ

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಕಳೆದವಾರವಷ್ಟೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 30 ರಿಂದ ₹ 40ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹ 50 ರಿಂದ ₹ 60ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರೈಕೆ ಏರುಪೇರು ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಏಕಾಏಕಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಂದ್ರು.</p>.<p>ಕಳೆದವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ದರವೂ ಅಲ್ಪ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 80 ರಿಂದ ₹ 100ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್.</p>.<p>ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ದರ ಇಳಿಕೆ: ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 80 ರಿಂದ ₹ 100 ತಲುಪಿದ್ದ ತೆಂಗು ಪ್ರಸ್ತುತ ₹ 40ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹ 30ರವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ. ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ: ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 30 ರಿಂದ ₹ 35ರವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ₹ 20ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 6 ಕೆ.ಜಿವರೆಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು, ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.</p>.<p>ಹೂವಿನ ದರ ಚೇತರಿಕೆ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ದರ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಚೆಂಡು ಹೂ ₹ 60 ರಿಂದ ₹ 80, ಗುಲಾಬಿ ₹ 160 ರಿಂದ ₹ 200, ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ₹ 300 ರಿಂದ ₹ 400, ಮಲ್ಲಿಗೆ ₹ 500 ರಿಂದ ₹ 600, ಕನಕಾಂಬರ ₹ 600 ರಿಂದ ₹ 800, ಸುಗಂಧರಾಜ ₹ 50 ರಿಂದ ₹ 60 ದರ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಪುರದ ಮೊಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರವಿ.</p>.<p>ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗುವವರೆಗೂ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಲಿದ್ದು ದರವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-37-2132169581</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>