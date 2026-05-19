ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ; ಬೀನ್ಸ್‌ ಇಳಿಕೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹50 ರಿಂದ ₹60ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ವಾರಗಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹60 ರಿಂದ ₹80 ತಲುಪಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ದರ ಏಕಾಏಕಿ 40ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಾಳ ಭಾವ ಮೂಡಿಸಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನವೀನ್.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದ್ದು ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಆವಕ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದಿರುವುದು ಕೂಡ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಇಳಿದ ಬೀನ್ಸ್:ವಾರದ ಹಿಂದೆ ₹200ರ ಗಡಿ ಗಾಟಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹120 ರಿಂದ ₹140ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾದ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹೇಶಪ್ಪ.</p>.<p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 140ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏರುಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹200 ರಿಂದ ₹220ರವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಸಿತ, ರೋಗ ಬಾಧೆ, ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹20 ರಿಂದ ₹25 ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>