‘ಸಾಲುಮರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸಾಲು ಗಿಡಗಳು ಇಂದು ಮರಗಳಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಡ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ನಿಜಗುಣ ರಾಜು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಲು ಗಿಡ,ಮರಗಳ ದಶಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಇಂಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ತಾಪಮಾನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲಿದ್ದು ಸಾಲುಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರವಾದಿ ಪುಣಜನೂರು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದವು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಟಿ.ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರ ನಾಶ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಈಶ್ವರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಾಲುಮರದ ಸಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 17 ಸಾವಿರ ಸಾಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿರುವ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ವಲಯ-9ರ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್, ವರ್ತಕ ಆರ್.ಯೋಗರಾಜು, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಇಮ್ರಾನ್, ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಚಾ.ಹ.ಶಿವರಾಜು, ಗಾಯಕ ಆರ್.ಮಹೇಂದ್ರ, ಜನಪದ ಕಲಾವಿದ ಸಿ.ಎಂ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸಿದ್ದು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ನೀಲಕಂಠ, ಚೆಲುವಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>