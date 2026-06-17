<p><em>ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.</em></p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಗರದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ (ಪಚ್ಚಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್) ರಾಮಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಹಂಪ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಹಂಪ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರಿಗೆ (ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಬೂತ್ ಬಳಿ), ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ, ಪ್ರಗತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರು) ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಹಂಪ್ಗಳು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ..</p>.<p>ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು, ಆಟೋ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳ ಚಾಸಿ (ಬಾಡಿ) ಹಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸವಾರರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವಾಗ ಹಂಪ್ಗೆ ಬಡಿದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೈಕ್, ಕಾರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೋರೂಂಗಳು, ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮಾಲ್ ಸಹಿತ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂಪ್ಗಳಿಂದ ಸವಾರರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಸಾಗುವಾಗ ಬೆನ್ನಿನ ಹುರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಹಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಗೆ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 99;2018ರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವಾಹನಗಳ ವೇಗವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಐಆರ್ಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಹಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ನಿಯಮಗಳು.</p>.<p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ನಗರಸಭೆ ಸಹಿತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕು. ವಾಹನಗಳ ಚಕ್ರ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹಂಪ್ಗಳ ಮೇಲೇರಿ ಇಳಿಯವಂತಿರಬೇಕು, ವಾಹನಗಳ ಚಾಸಿಗೆ ತಾಗುವಂತಿರಬಾರದು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಹಾಕಿರುವ ಹಂಪ್ಗಳು ನಿಗದಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತರವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಇದೆ. ವಾಹನಗಳ ಚಾಸಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಹಂಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗೀರಿದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಾದ ರಾಜೇಶ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-37-86520520</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>