ಬೀನ್ಸ್ ದುಬಾರಿ: ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಏರುಗತಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹ 30 ರಿಂದ ₹ 40ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಗೆಯ ದಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು, ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಕಳೆದವಾರ ಕೆ.ಜಿಗೆ 60ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದರ ಪ್ರಸ್ತುತ 80 ದಾಟಿದೆ. ಶತಕ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದರೆ ಬೀನ್ಸ್ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಈರುಳ್ಳಿ ಕುಸಿತ: ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 20 ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹ 100ಕ್ಕೆ 6 ಕೆ.ಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಲೀಲ್.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಸಹಿತ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಕರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ದರವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 20 ರಿಂದ ₹ 25 ದರ ಇದೆ. 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ದ್ವಿಶತಕದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಕೆಜಿಗೆ ₹ 120 ರಿಂದ ₹ 140ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣುಗಳು ದುಬಾರಿ: ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸೇಬಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇಬು ಕೆಜಿಗೆ 220 ರಿಂದ 260ರವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ. ಬೇಸಗೆಯ ದಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸೇಬಿನ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ದಾಹ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವನೆಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕೂಡ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಪೈನಾಪಲ್, ಮೋಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಸಪೋಟ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 20ರಿಂದ 30, ಪೈನಾಪಲ್ 60 ರಿಂದ 80, ಕಿತ್ತಳೆ 100, ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ 140, ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ 200, ಪಪ್ಪಾಯ 20 ರಿಂದ 30 ಇದೆ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ದರ ಅಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ 50 ರಿಂದ 60 ಇದೆ. ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 40 ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>