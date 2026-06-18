ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಹರ ಕೈಬಿಡುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಬುಧವಾರ ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಐದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದವು. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಉದ್ಯಾನ ಮುಂಭಾಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ, ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ವಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಅಯೋಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯತೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅರ್ಹರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಧಾರ್, ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡು, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ 11 ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2002 ಮತ್ತು 2025ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿದ್ದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಂತರ ಎನ್ಯೂಮರೆಷನ್ ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಈ ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ‘ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ’ ಎಂಬ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅನುಮಾನಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವೃತ್ತ, ಟಿಪ್ಪು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ಸಾಗಿತು. ಭೀಮಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಜಾಥಾ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಜಾಥಾ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ, ಮದ್ದೂರು ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು, ಅಬ್ರಾಹಂ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಹೇಮಂತ್, ಮಮತಾ, ಸವಿತಾ, ಮಂಜುಳಾ, ರಮೇಶ್, ಸೋಲಿಗ ಸಂಘದ ಮುತ್ತಯ್ಯ, ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪರಿಸರವಾದಿ ಪುಣಜನೂರು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಘಸೇನಾ, ಬಂಗಾರಸ್ವಾಮಿ, ಆರೀಫ್, ಇರ್ಫಾನ್, ಖಲೀಲ್, ನಸ್ರುಲ್ಲಾ, ಖಲೀಮುಲ್ಲಾ, ಅಮೀಖ್, ಮಹೇಶ್, ಪುನರ್ಚಿತ್ನ ಡಾ.ವೀರಭದ್ರ ನಾಯಕ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಸಾಕಮ್ಮ, ಕಾವ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಚಂದ್ರು, ಮಹೇಂದ್ರ, ಕವಿತಾ, ಮನುಜ ಪ್ರಿಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-37-691048232</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>