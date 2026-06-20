ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಮಹಿಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

<p>ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಬಡಗಲಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸುಧಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಹಂಚಿನ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ತೇವಾಂಶವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಗಮ್ಯ ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದಾಗ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅವರ ಸೊಸೆ ಸುಧಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅವರ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೋಡೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಸೊಸೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಪುಟ್ಟಶೆಟ್ಟಿ, ಶಂಕರಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-37-1941620639</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>