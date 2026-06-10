ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 1.88 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ಸರಕು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಹಾಗೂ ಸೇವನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ₹ 1.88 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 1,205 ಲೀಟರ್ ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬದನಗುಪ್ಪೆ-ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೆ.ಟಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಕೆ.ತನ್ವಿರ್, ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಿ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಸಮ್ಮಖದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಾಶ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಅಬಕಾರಿ ನಿಗಮದ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನೇಶ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜಯರಾಮು, ಎಂ.ಮಹೇಶ್ಕುಮಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-37-1077749807</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>