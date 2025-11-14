ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಭೋಪಾಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಯರ ಕಂಸಾಳೆ  

ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಬಾಲರಂಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ
ನಾ.ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:03 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chamarajanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT