ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ‘ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್‌’

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತ; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ:ಸೌದೆ ಉರುವಲು ಬಳಸಲು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ಧಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:42 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:42 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನ
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನ
ನಂದ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ನಂದ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪ್ರತಾಪ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಪ್ರತಾಪ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅನಿಲ ತಯಾರಕಾ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೌದೆ ಉರುವಲು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಾಪ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.
–ಮಹದೇವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ
LPGCylinder supply

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT