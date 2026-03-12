ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ‘ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್‌’

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನ
ನಂದ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪ್ರತಾಪ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅನಿಲ ತಯಾರಕಾ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೌದೆ ಉರುವಲು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. –ಮಹದೇವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ