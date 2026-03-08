ಜನಪದರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಮಹೇಂದರ್

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾದರೂ ಜನಪದರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ತವರೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೆಶಕ ಎಸ್.ಮಹೇಂದರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು</p>.<p>ನಗರದ ಈಶ್ವರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜನಪದ ಸಿರಿ, ಸುಮಧುರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಳಂದೂರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆರ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ‘ನಿಯೋಗ’ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ತತ್ವಪದಗಳು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪಸರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ , ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಂತಹ ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ನಡೆದಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಜನಪದವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರಹ ರೂಪಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿಯೋಗ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಹಿತಿ ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜನ ಜೀವನ, ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳು ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಕಥೆಗಳ ಕಣಜವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿಸಲ್ವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ರವಿಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯೋಗ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಕಥೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಆಳುವ ವರ್ಗವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ವಿನಯ್ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಕಥೆಗಳು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ರೀತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಥೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜನಪದ ಸಿರಿಯ ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚಮರಂ, ಗಾನಸುಮ ಪಟ್ಟಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದರಾಜು ಕೆಬ್ಬೆಪುರ, ತಿರುಮಲಾಚಾರ್, ಪುರಿಗಾಲಿ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಾಲರಾಜು, ಗಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಆರ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊನ್ನಾಚಿ, ಮಹೇಶ್, ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು, ಉಮೇಶ್ ಕುದರ್, ಕಲೆ ನಟರಾಜು, ಹೊನ್ನಮ್ಮ, ಸಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ, ರಶ್ಮಿರಾಂ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>