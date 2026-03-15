ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ ಶೀಘ್ರ: ರಜನಿ ರಾಜ್

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ:ಮದ್ದೂರು ಧ್ವನಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ 'ನಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ' ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೇನು ಕುರುಬ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಜಿಲ್ಲೆ 317ಜಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಲಬ್, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರಿನ ಧ್ವನಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಮೂಳೆ , ಸ್ನಾಯು-ಸಂಧಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮಧುಮೇಹ, ನರ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗವರ್ನರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ 3 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿರುವ ಧ್ವನಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಜನಿ ರಾಜ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಜಾಗೃತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಜನಿ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿವಹಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ಜನರ ಬಳಿ ಕರೆತಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿನ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಹರಿಣಿ, ಡಾ.ಮಧು, ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಪ್ರಸನ್ನ, ಡಾ.ಲೋಹಿತ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಎ.ಸಿ.ಎಫ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಆರ್.ಎಫ್.ಒ ಮಲ್ಲೇಶ್, ವಾಸನ್ ಐ ಕೇರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.