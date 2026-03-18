ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ | ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು: ಜನರ ಪರದಾಟ

<p><strong>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ತಾಸಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಂಡೀಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಪಟ್ಟಣದ 21ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪರದಾಡಿದರು. ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಗರಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದವು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠವಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ವಿವಿಧೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸನುಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>