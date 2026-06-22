ರೈತರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ- ರೈತ ಕಾಂತರಾಜು

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ‘ರೈತರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಶಾಖೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ರೈತ ಚೌಡಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ಮುಂದೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಕಾಂತರಾಜು, ಚಿನ್ನ ಅಡಮಾನ ಇಡಲು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೈತ ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಿಬಿಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನನಗೆ ಸಾಲ ನೀಡದೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ನೈಜ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ದೊರಕದಂತೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೋವಿನಾಯಕ, ಗಿರೀಶ್, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-37-575118108</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>