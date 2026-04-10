ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಭೇಟಿ; ಭರವಸೆ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ.ಗಣೇಶಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಬಾರದೆಂಬ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಫಾರಿ ಪುನರಾರಂಭದ ನಂತರ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು, ಖಾಸಗಿ ಡೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರು ವಿಮೆ, ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಂದಿನಿ ಡೇರಿಯವರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತಿರುಗಾಡುವ ದಾರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ.ಗಣೇಶ್ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಓಡಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂಚನೆಯ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರು ಮಾತ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವಂತೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಡಿಡಿ ಜನಾರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಫಾರಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಾನುವಾರು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಧರಣಿ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪ, ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಮೋನಾರೋತ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜವರೇಗೌಡ, ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್.ತನ್ಮಯ್, ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸ್ನೇಹರಾಜ್, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬೆಟ್ಟದಮಾದಹಳ್ಳಿ ಷಣ್ಮುಖಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಪಾಪಣ್ಣ, ಬರಗಿ ಮಹೇಶ್, ಪಾಲಾಕ್ಷ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಭೀಮನಬೀಡು ರಾಜು, ಬೇರಂಬಾಡಿ ಶಶಿಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>