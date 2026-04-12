ಮುಳ್ಳಹಂದಿ ಜೊತೆ ಕಾದಾಟ: ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಸಾವು

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ (ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕುಂದಕೆರೆ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ, ಮುಳ್ಳಹಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾದಾಡಿದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿತು.

'2ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿರತೆಯ ಎದೆ, ಪಕ್ಕೆಲುಬು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಂದಿಯ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚುಚ್ಚಿ ಚಿರತೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿತು' ಎಂದು ಆರ್ಎಫ್ಒ ನಾಗೇಂದ್ರನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮಾದರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸಾರ ಕಳೇಬರ ಸುಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಸಿಎಫ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು