ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕುಲುಮೆ ಯಂತ್ರ ವಶ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಲೆ, ಕಾಲು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಪಟ್ಟಣದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕುಲುಮೆ ಯಂತ್ರ ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕುಲುಮೆ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಕೆ ತಲೆ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ನವರು ಇಲ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ದೂರೂ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಸುಷ್ಮಾ, ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೌರಸೇವಾ ನೌಕರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-37-1145697102</p>