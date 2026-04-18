ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಹತ್ತಿದ ಬಾಲಕ: ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಮನೆಯವರು ಬೈದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏರಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ.ಎಸ್.ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಮನೆಯವರು ಬೈದದ್ದಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ಸಂಜೆ 7.30ರ ವೇಳೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿ ರಾತ್ರಿ 10ರ ತನಕ ಕೆಳಗಿಳಿಯದೆ ಹಟ ಹಿಡಿದ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಲಕನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>