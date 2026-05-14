ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ವಕೀಲರ ಪತ್ರ: ಆಕ್ಷೇಪ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ನಂತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ (ಬಲಗೈ)ದವರಿಗೆ ಪ್ರವರ್ಗ-ಬಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ವಕೀಲರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ದಲಿತಪರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇದ್ದರೂ ಈಗ ವಕೀಲರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ನಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾತಿ ಧೃಡೀಕರಣ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ವಕೀಲರ ಪ್ರಮಾಣ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಖರ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಕೀಲರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯದೇ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಸಾದ್, ಹನುಮಂತರಾಜು, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಹುಣಸಿನಪುರನಂಜುಡಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260514-37-1730376505