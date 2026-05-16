ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಲು ಒತ್ತಾಯ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಸಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ.ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ , ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಬೃಹತ್ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ , ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಡಹಳ್ಳಿ ಮಣಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಮಣಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಾಜೇಶ್ , ಪ್ರವೀಣ್, ನಂದಾ, ಯಶವಂತ, ಪ್ರವೀಣ್ ವಂಶಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಮಡಹಳ್ಳಿ ಪಟೇಲ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಕವ್ವ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವೀರನಪುರ, ಮಂಜಪ್ಪ, ಉದ್ಯಮ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಸಾಹುಲ್ ಅಹಮದ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-37-304013777</p>