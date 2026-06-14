ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರದ ಜಾಹೀರಾತು, ಫಲಕ ತೆರವು; ಅನುಮತಿಗೆ ಸೂಚನೆ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋರ್ಡ್, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಊಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾಷಾ ನೀತಿ (60:40 ಅನುಪಾತ) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಥವಾ ನಾಮಫಲಕಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶೇ 60 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು, ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೆರವು: ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಷಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 136 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಪುರಸಭೆಗೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಾರೈಕೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅಳವಡಿಸುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಿಗೂ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಮುಂಚಿತ ಖಿತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರವಣ ಎಸ್.ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಮೂರ್ತಿ, ಕುಮಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-37-1437118513</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>