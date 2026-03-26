ಸಫಾರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ರೈತರ ಹಿತ ಮರೆತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿದು ಸಫಾರಿ ಮರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಬರತೊಡಗಿವೆ. ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪುರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾವು, ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹುಲಿ ಉಪಟಳದ ವರದಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಜತೆ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದು, ಸೆರೆಗೆ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧತೆ , ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿರುವುದು, ಗಂಡು ಹುಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>