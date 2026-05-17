ಹಗ್ಗದಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಹಂಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಗ್ಗದಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪಿವಿಟಿಜಿ (ಜೇನು ಕುರುಬ) ಮನೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಲೀಂ ಪಾಷಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಗ್ಗದಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಸಾ ಎಂಬುವವರ 3.6 ವರ್ಷ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೃದಯ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. ತಂಡ ಹಾಗೂ ಡಿಇಐಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಡಿ.ಎಚ್.ಒ. ಡಾ.ಚಿದಂಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಡಿಇಐಸಿ ತಂಡ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಡಾ.ರವಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಉಚಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಲೀಂ ಪಾಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪಲಾನುವಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-37-1322157361</p>