ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 766ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಪುತ್ತನಪುರ ಸಾಹುಕಾರ್ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಓದುಗರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 766ರ ಇಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಓದಲು ಬರುವ ಓದುಗರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅತಿಯಾದ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ವಾಹನಗಳ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಓದುಗರು ಗ್ರಂಥಾಲಯದತ್ತ ಮುಖಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪುತ್ತನಪುರ ಸಾಹುಕಾರ್ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಸಹಿತ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಓದಲು ಸೂಕ್ತ ವಾತವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಮುಂಭಾಗವೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಗಲಾಟೆ–ಗದ್ದಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓದುಗರು.</p>.<p>ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 766 ನೆರೆಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಊಟಿ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿ 67 ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 81 ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಹಿತ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕರು ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಸದಾ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಷರ್ಗಳಿಂದ ಜೆಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಓಡಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪುರಸಭೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಳಕೆಯಾಗದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್: ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಇಬಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿ 766ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-37-962969053</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>