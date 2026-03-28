ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಗ್ಗಳದಹುಂಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ವಿ.ಪಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಲೀಂ ಪಾಷಾ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಲೀಂ ಪಾಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 14 ವರ್ಷದಿಂದ 15 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್.ವಿ.ಪಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1400 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಕಗ್ಗಳದಹುಂಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 156 ಮಕ್ಕಳು ಎಚ್.ವಿ.ಪಿ ಲಸಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ15 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯ ಅರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶ್ವಿನಿ, ಪೂಜಾ, ನಂಜಮಣಿ, ವಿನಾಯಕ, ರೂಪ, ಮಹೇಶ್, ಕೆಂಪಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>