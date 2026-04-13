ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಟ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನೆರೆಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೈತ್ಯ ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಎಂ.ಸ್ಯಾಂಡ್, ಜೆಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿಕಲ್ಲು, ಕರಿಕಲ್ಲು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಯತೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು ಅರಣ್ಯ, ಕಂದಾಯ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮದ್ದೂರು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯ ಸಮೀಪವೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕಚ್ಛಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಾಗೂ ಲಾರಿಗಳು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪಡೆದು ಹಲವು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜಧನ ವಂಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪುರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 16, 18 ಚಕ್ರದ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಅತಿಯಾದ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಅಧಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾರಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನೆಪಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಶಶಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಂಡೀಪುರದ ಮದ್ದೂರು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ತೆರಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅನಧಿಕೃತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಗಳಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಚಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂ.ಸ್ಯಾಂಡ್, ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕೇರಳದ ಮುತ್ತಂಗ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕು ಜಮಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಪರ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಖನಿಜ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-37-882678012</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>