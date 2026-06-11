ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ, ಟಿಕೆಟ್ ವಶಕ್ಕೆ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಕೇರಳದಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ಲಾಟರಿ ಟೆಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನಕೇರಿ ಮಹೇಶ (54) ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ನಾಯ್ಡುನಗರದ ಅಮೃತ್(41) ಬಂಧಿತರು. ಮಡಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಮಹೇಶನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ₹3,500 ಮೌಲ್ಯದ 70 ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ್ ಬಳಿಯಿದ್ದ ₹ 2,02,000 ಮೌಲ್ಯದ 3,490 ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಜಯಕುಮಾರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ , ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-37-439809370</p>