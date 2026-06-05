ಕೇರಳ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಹರಣ: ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿಯ ಅಬ್ರಿಕೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಸೀಫ್ ಎಂಬುವರ ಅಪಹರಣ, ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ 7 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶೂರ್ ಮೂಲದ ಅನೀಶ್ (32), ಅನೂಪ್ (29), ರಾಹುಲ್ (28), ಹೆನೋಕ್ (26), ಅನುರಾಜ್ (35), ಅಮಲ್ (26), ರಮೇಶ್ (30) ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ಮೇ 21ರಂದು ಸಂಜೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಸೀಫ್ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಿರೀಕಾಟಿ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕಾರು ಸಮೇತ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಲೆ ಸಮೀಪ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಸೀಫ್ರನ್ನು ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಕಾರು ಸಮೇತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೀಫ್ ನೀಡಿದ ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹಿತ್ ಸಹದೇವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಮಾಲು ಸಮೇತ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಗಳಾದ ನವೀನ್, ಲೋಕೇಶ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ದಿವಾಕರ, ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಸಚಿನ್, ಮಹೇಂದ್ರ, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ದರಾಮು, ಚಾಲಕರಾದ ಹರೀಶ ಹಾಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-37-957633773</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>