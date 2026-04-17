ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿ ಓಲೆ, ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿ ಓಲೆ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಪೋದಿಂದ ಶಿವಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಬಸ್ ಆಸನದಡಿ ಪರ್ಸ್ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹಾಗೂ ₹6 ಸಾವಿರ ಹಣವಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಳಾಸ ನೋಡಿ ಶಿವಪುರದ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಡಿಪೋಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>