ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಗಣಿಗಾರಿಕೆ; ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಗಳ ಹಾವಳಿ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮಿನಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್.ನಿರಂಜನಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ವಾರಿಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಿಷಿದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>'ಗಣಿ ಮಾಲೀಕರ ಮುಲಾಜಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವು– ನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ವಾಹನದ ಮೇಲೆರಗಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಭಾರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಭರಿಸಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಚರಿಸದೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಶಾಸಕರ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದದ್ದಿರುವುದು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಧಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಕರಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯೆ ಹಿತಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್, ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ಮೌರ್ಯ, ಮಾಜಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಾಗೇಶ್, ಅಗತಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜು, ಸುನಿಲ್ ಮೂಡ್ಲು, ಮಹೇಂದ್ರ ಗರಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಮಂಜು ಶಿವಪುರ, ಮಹೇಂದ್ರ ಹಳ್ಳದಮಾದಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಣಯ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>