ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 'ನನ್ನ ಮರ ನನ್ನ ನೆರಳು' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭಾ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ‘ನನ್ನ ಮರ ನನ್ನ ನೆರಳು’ ಅಭಿಯಾನದ ನಗದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ 5 ಮಂದಿಯನ್ನು ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಶರವಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ‘ನನ್ನ ಮರ ನನ್ನ ನೆರಳು’ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 83 ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂಜನ್ ಜೀವನ್, ಎಸ್.ಗೀತಾ, ಕಿರಣ್, ಜಿ.ತನುಶ್ರೀ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸದ್ವಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಸರವಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ‘ನನ್ನ ಮರ ನನ್ನ ನೆರಳು’ ವಿನೂತನ ಪರಿಸರ ಆಂದೋಲನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 83 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂರ್ತಿ, ತ್ರಿವೇಣಿ, ಹೇಮಾ, ಗು.ಚಿ.ರಮೇಶ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ರವಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್, ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ, ಕಿರಣ್, ನಾಜೀಮ್, ಫನೀಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-37-817998588</p>