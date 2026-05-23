‘ಮೊಬೈಲ್’ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಎಸ್ಐ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಜಿ.ಆರ್.ರವಿನಾಯಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10ಕೂ ಮಂದಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನಲೆ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಇಐಆರ್ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದು ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ನಂತರ ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ