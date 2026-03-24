‘ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವೀರರ ಸ್ಮರಿಸಿ’

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: 'ಶಹೀದಿ ದಿವಸ್ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವೀರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಎಚ್.ಎಸ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈ ಭಾರತ್ ಕೇಂದ್ರ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ರಂಗಸೌರಭ (ರಿ) ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಹೀದಿ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'1931ರ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖದೇವ್ ಮತ್ತು ರಾಜಗುರು ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಸ್ಮರಿಸಿ ಶಹೀದಿ ದಿವಸ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾದ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ ಪಸರಿಸಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ನಿಲಯಪಾಲಕ ಎಚ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ, ದೇಶದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಭಾರತದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್, ರಂಗಸೌರಭ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುರಾಜು, ಸೆಸ್ಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಯೂರ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಶ್ವೇತಾ ಎಸ್.ಗೌಡ, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-37-1411768801</p>