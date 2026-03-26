ಕ್ಷಯ ರೋಗ ತಡೆ ಜಾಗೃತಿ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಲೀಂ ಪಾಷಾ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಅಲೀಂ ಪಾಷಾ, ಕ್ಷಯರೋಗ (ಟಿ.ಬಿ.) ತಡೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅದರ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, 2030ರೊಳಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಷಯರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಕಳಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು 2030ರೊಳಗೆ ಟಿ.ಬಿ. ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 9257 ಜನರನ್ನು ಕ್ಷಯ ರೋಗದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, 107 ಜನರಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2023ರಲ್ಲಿ 135, 2024ರಲ್ಲಿ 125, ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ 107 ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 186ರ ಪೈಕಿ 60 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿವೆ. 2023ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ಪಂಚಾಯಿತಿ. 2024ರಲ್ಲಿ 19 ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. 2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 19 ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಾ.ಅಲೀಂ ಪಾಷಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಾ.ಅರುಣ್, ನವೀನ್, ದೀಪಶ್ರೀ, ತುಳಸಿಮಣಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಭವ್ಯ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಪದ್ಮ, ಸಮುದಾಯ ಅರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು , ಅರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-37-1315077642</p>