ಹುಲಿ ದಾಳಿ: ಕುರಿಗಾಹಿಗೆ ಗಾಯ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಗಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೊನಿ (ಗೋಪಾಲಪುರ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕುರಿಗಾಹಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೊನಿಯ ಸೋಲಿಗ ಜನಾಂಗದ ನೂರಾಳು (56) ಗಾಯಗೊಂಡವರು.</p>.<p>ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಹುಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ನೂರಾಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಡತೊಡೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾದವು. ನಂತರ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆವು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು: ಗಾಯಾಳು ನೂರಾಳು ಅವರನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಯದ ವಾತವರಣ: ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಮೃತಪಡುವುದು, ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈಗ ಕುರಿಗಾಹಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕುರಿಗಾಹಿ ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆರಗಿದ ಹುಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸಲು, ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ನೀರೆತ್ತಲು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕುಣಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>