ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-766ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್.ನಿರಂಜನಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ತಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಇರುವುದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ. ‘ನಾನು ಕ್ವಾರಿ-ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕ’ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶಪ್ರಸಾದ್ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಮಾಡುವ ದಂಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಿಂದ ನಂಜನ ಗೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಳಪೆ, ಮಂದಗತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಗಣಿ ಸಂಪತ್ತು ಲೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಕೈವಾಡವಿದ್ದು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆಯೂ ತುಂಬಿಲ್ಲ. 110 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತಮ್ಮ ಕ್ವಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಕೇರಳಕ್ಕೆ 250 ರಿಂದ 300 ಟಿಪ್ಪರ್ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಲೂಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಕೂಡ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಸಾಗಣೆ ದಂಧೆ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಸಾವು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸ್ವೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಲು ಆರ್.ಟಿ.ಒ, ಪೊಲೀಸರು, ಗಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಕರಿಕಲ್ಲಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ರಷರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಡರ್ಸ್ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಕ್ರಮ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಣೆ ಇತರೆ ಕಳ್ಳದಂಧೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್, ಎನ್.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಎಲ್.ಸುರೇಶ್, ಅಗತಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜು, ಶಿಂಡನಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನವೀನ್ ಮೌರ್ಯ, ಹುಂಡಿಪುರ ಮಂಜು, ಸುನೀಲ್ ಮೂಡ್ಲು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಪಾನು, ಶಿವಪುರ ಮಂಜು, ಗರಗನಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಂದ್ರ, ಅಂಕಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಾಗರ್, ಕಲ್ಲಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-37-1305460622</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>