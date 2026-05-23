ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕ್ಷಯ ಗುಣಮುಖ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೋಗ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಲೀಂ ಪಾಷಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿತಾಳಪುರ ಪಿಎಚ್ಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡತೂಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಇಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ತಪಾಸಣೆ, ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ '100 ದಿನಗಳ ಟಿಬಿ ಅಭಿಯಾನ'ದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಮೈಕ್ರೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶ್ವಾಸಕೊಶದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಕ್ಷಯರೋಗವು ಮೆದುಳು, ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು. ಈ ರೋಗದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕೆಮ್ಮು. ಸಮಸ್ಯೆಯು ಮೂರು ವಾರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಫ, ಜ್ವರ, ಆಯಾಸ, ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹಸಿವಾಗದೆ ಇರುವುದು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 6-9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಷಯರೋಗವು ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 120 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 54 ಜನರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಟಿಬಿ ಕಫ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ (ಅನಿಮಿಯಾ), ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಪಿ.ಎಚ್.ಸಿ.ಓ ಮಂಜುಳಾ, ಸಿ.ಎಚ್.ಒ ಸುಧಾ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ವಿಜಯಾ, ದೀಪಾಶ್ರೀ, ವಾಹಿದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬನ್ನಿತಾಳಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>