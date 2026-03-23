‘ವಚನ ಮಾಂಗಲ್ಯ' ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜೋಡಿ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡುಗೂರು ಅಡವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಪುರದದಲ್ಲಿ ವಚನ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಹನಾ ಮತ್ತು ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಜೋಡಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ಪಡುಗೂರು ಶಿವಲಿಂಗೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೂಡುಗೂರು ಇಮ್ಮಡಿ ಉದ್ದಾನಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಚನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡುಗೂರು ಶಿವಲಿಂಗೇಂದ್ರಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಿವಾಹವೆಂದರೆ ಮೂಗುಮುರಿಯುವರು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ರೀತಿ ಸರಳ ವಿವಾಹವಾಗುವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೈಲಕುಮಾರ್, ಹೂರದಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಕಟ್ನವಾಡಿಮಲೆ ಮಾದಪ್ಪ, ರಮೇಶ್, ಹೂರದಹಳ್ಳಿ ದೇವಪ್ಪ, ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್, ಕಾಶಿಬುದ್ಧಿ ಕುಲಗಾಣ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260323-37-1044458950