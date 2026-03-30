ಕಾಡಾನೆಯಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ, ಶೆಡ್ ನಾಶ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಓಂಕಾರ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶೆಡ್ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಟ್ಟಲೇ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ತಿಂದು-ತುಳಿದು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಎಂಬುವವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಕೊಯ್ದು ಪೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ತಿಂದು , ತುಳಿದು ನಾಶ ಪಡಿಸಿವೆ. ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಶೆಡ್ ಧ್ವಂಸ ವಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಕೂಡ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೂರಾರು ಕೆ.ಜಿ. ಟೊಮೆಟೊ, ಶೆಡ್, ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಡಾನೆ ನಾಶ ಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>