ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಳಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಂಧನ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಬನ್ನಿತಾಳಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಳ(ಎಸ್ಟಿಪಿಎಫ್) ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನಾಡಕೋವಿ, 2 ಜೀವಂತ ಕಾಡುಮೊಲಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬನ್ನಿತಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ (25) ಹಾಗೂ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ (25) ಬಂಧಿತರು. ಜೂ.11ರಂದು ನಸುಕಿನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್ಟಿಪಿಎಫ್ ಪ್ಲಟೂನ್-1ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರದ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ಒಂಟಿ ನಳಿಕೆಯ ನಾಡಬಂದೂಕು, ಎರಡು ಜೀವಂತ ಕಾಡು ಮೊಲಗಳು, ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ 100 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ ಟಾರ್ಚ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಂಡೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದೀಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಎಸ್ಟಿಪಿಎಫ್) ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನಶೇಖರ್ ಎಂ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಯಾದವ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಮರ್, ಆನಂದ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ವಿನಯ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಯಾಸೀನ್ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-37-1911308342</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>