ಹನೂರು: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ತೆರೆ

ಹನೂರು: ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಹನೂರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ತೆರೆಬಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸಂಜೆ 4ರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಯಜಮಾನರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹನೂರು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಭ ಕಳಸ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿ ಮೆರುಗು ತಂದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಕಂಸಾಳೆ ಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಸಹ ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಬಳಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುವಕರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಯಜಮಾನರು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಕ್ಕಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>